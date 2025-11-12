Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'a Alman kancası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 09:49:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'un Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile ilgilendiği aktarıldı.

Samsunspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken teknik direktör Thomas Reis'a, Almanya'dan talip çıktı.

Sky Sport Deutschland'ın haberine göre, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik direktörü gündemine aldı.

Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtilen Thomas Reis'in Samsunspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 200 BİN EURO

Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesi bulunurken, sözleşmesinde 200 bin Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu kaydedildi.

Thomas Reis, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un başında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet alırken 5 kez berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. 

Öte yandan Resi'ın ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı.

