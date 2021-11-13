Son dakika... Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

13 Kasım 2021 Cumartesi, 15:18

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'nın ilave edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bugün Cebelitarık’la karşılaşacak ve 16 Kasım’da Karadağ’a konuk olacak A Millî Takımımızda aday kadroya iki futbolcu daha dâhil edildi. Buna göre, Medipol Başakşehir FK’den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.’den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Millî Takım kampına katılacak. Daha önce 3 kez A Millî Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım, bu akşam saat 20.00'de Cebelitarık'ı konuk edecek.