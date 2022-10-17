Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:01

Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun süre boşta kalan ve ardından Ankaragücü ile sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci, açıklamalarda bulundu.

Spor Arena'ya konuşan ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir günlerinde çalıştığı hocalarla ilgili değerlendirmeler yapan Ciğerci, Ankaragücü'ndeki hedeflerinden de bahsetti.

Galatasaray’da Jan Olde Riekerink, İgor Tudor ve Fatih Terim’le çalıştığını dile getiren Ciğerci, “Çalıştığım bu üç hocanın da farklı bir özelliği vardı. Bence hepsi de iyi bir hoca. Zaten iyi olmasalar Galatasaray’a gelmezlerdi. Fatih Terim’in Galatasaray’da kaldırdığı kupaları ve başarılarını biliyoruz. Fatih Terim ile milli takımda da çalışmak nasip oldu. İgor Tudor dönemi benim Galatasaray’daki en iyi dönemimdi. Tudor döneminde istediğim pozisyonda oynamamıştım ama bana güvenip saha içinde serbest bıraktığı için takımımızla iyi bir dönem geçirmiştim” diye konuştu.

“FENERBAHÇE, O DÖNEM KOLAY BİR SEZON GEÇİRMEDİ”

2018-2019 sezonunda Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlıklardan dolayı teknik direktör Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile fazla çalışma imkânı olmadığını vurguladı. Fenerbahçe’nin Phillip Cocu döneminde kolay bir sezon geçirmediğini söyleyen başarılı oyuncu, “Hedefler büyük olduğu için o baskıyla çalışmak kolay değil. Herkes o dönem en iyisini yapmaya çalıştı. Erol Bulut’un Fenerbahçe’de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Kendisi bana güvenen iyi bir hocaydı. Futbolda maalesef sonuçlar iyi gitmediğinde bazen değişiklikler oluyor” ifadelerini kullandı.