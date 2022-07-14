Tolgay Arslan şampiyonluk favorisini açıkladı: Şu anki tablo bunu anlatıyor

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:57

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan, şu an ise kariyerine İtalya Serie A ekibi Udinese'de devam eden Tolgay Arslan, Sporx'e açıklamalarda bulundu.

Tolgay Arslan, "Beşiktaş'ta birlikte çalıştığın hangi teknik direktörle daha iyi iletişim kurduğunu düşünüyorsun?" sorusuna, "Açıkçası her iki teknik adamın da çok üst düzey olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki her teknik adamın futbol bakış açısı farklı. Şenol Güneş ile birlikte Beşiktaş'ta daha başarılı seneler geçirdik. Ben iki teknik adamdan da çok şey öğrendiğimi ve birlikte çalışmanın katkısı olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"BU SENE FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ"

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Arslan, "Büyük başarılar da takım oyunuyla gelir. Bence bu sene Fenerbahçe çok güçlü. Bana göre Süper Lig'de favoriler. Çok büyük kulüpler var. Önceden şampiyon olacak takımı kestirmek zor. Ama şu anki tablo bunu anlatıyor" diye konuştu.

Arslan, Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza attığı süreçle alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta son dönemimde yönetimle fikir ayrılıkları yaşamıştım ve sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum. Fenerbahçe taraftarları beni çok samimi ve sıcak karşıladı. Fenerbahçe'de beklediğim gibi bir dönem geçiremedim. Sakatlıklar ve kadro dışı kararları da bunda etkili oldu. İki büyük camianın formasını taşıdığım için çok gururlu ve şanslıyım. Fenerbahçe taraftarlarıyla da aram iyiydi. Fenerbahçe'de bana sahip çıktılar, bağırlarına bastılar."