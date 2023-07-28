Tolunay Kafkas: 'Fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim'

Yayınlanma: 28.07.2023 - 21:24

Güncelleme: 28.07.2023 - 21:24

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeni sezon öncesi hazırlıklar Beştepe Tesisleri'nde devam ediyor. Başkent ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas, bu akşam yapılan idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2 TANE KENAR OYUNCUSU ALINACAK"

Hazırlık maçlarına ve transferlere ilişkin bilgiler veren Tolunay Kafkas, "Özellikle Tasos'un, Efkan'ın takıma geç katılması nedeniyle sistem değişikliği yaptık. 3'üncü maçta alışık olduğumuz sisteme döndük. Pendikspor ile çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Yavaş yavaş rotayı yukarı doğru yükseltiyoruz. Lige daha zamanımız var. Bütün oyuncularımızı hazır hale getireceğiz. 2 tane kenar oyuncusu takıma kesinlikle alınacak, bunun çalışmaları var. 5-6 tane oyuncu var, onların üzerinde duruyoruz. Zor bir süreç transfer süreci ama buraya gelen oyuncu inşallah hazır gelir. Gelmezse de en kısa zamanda oyuncuyu hazırlarız. Durumun aciliyetine göre de bir stoper transferi yapabiliriz. Bugün kaleci Rafa katıldı. Cem'de de bizden değil Clermont kulübünden kaynaklanan sıkıntular oldu. Başkanımıza teşekkür ederim, Ankaragücü'ne geleceği olan önemli bir oyuncuyu kazandırdık. Bundan sonra da bu tip elit, iyi, direkt oynayabilecek oyuncuları da kazandırmak için bütün mücadelemizi vereceğiz" dedi.

"FIRSAT TRANSFERİ OLURSA DIEGO ROSSI'Yİ İSTERİM"

Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Kafkas, Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'nin takımdan ayrılma durumuna ilişkin, "Ben Beridze'yi beğeniyorum. Bu çalışma döneminde de kampın en iyilerinden bir tanesiydi. Çok iyi bir hazırlık maçı oynadı. Daha önce hazırlık maçlarında santrafor oynattık. Gelecek oyuncuların durumuna göre, kendisinin durumuna göre bir tercih yapacağız ama benim 'Beridze illa gitsin' diye bir tasarrufum yok. Hepsi bizim oyuncularımız, değerli oyuncular. Taraftarlarımız her zaman haklılar, daha fazlasını istiyor ama çok kolay olmuyor bu ekonomik şartlarda. Hepsi daha iyi yerlere gelecek. Türk oyuncu tercihini stoper ve orta sahadan yana kullanacağız. İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim Onun da transferi herhalde başka bir kulübe olacak. Oralardan çıkacak oyuncuların maaşları çok yüksek, çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek anca o zaman olabilir. 2 kenar oyuncusu yabancı olacak. Şu anda çalışmalar var. Lige gelmelerini umuyorum" diye konuştu.

"ÇOK YETENEKLİ BİR KANAT"

Tolunay Kafkas, bu sezon 17 yaşındaki Kırgız hücum oyuncusu Astanakulov'un çok öne çıkacağını ve süre alma şansının çok yüksek olduğunu belirterek, "Çok yetenekli bir kanat. Ankaragücü'ne çok uzun yıllar hizmet edecek ve büyük paralar kazandıracak, ben öyle görüyorum" ifadelerini kullandı.