Tom Brady, İngiltere Championship takımı Birmingham City'e ortak oldu

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:20

Birmingham City, takımın yeni hissedarının Tom Brady olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Brady'nin yönetim kurulunda yer alacağı ve takımın pazarlama ve ticari ortaklık çalışmalarında yer alacağı belirtildi.

'İKONİK BİR KULÜP'

Brady yaptığı açıklamada, "Birmingham City, tarihi ve tutkusu olan ikonik bir kulüp. Bu takımın bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Takımla birlikte bu şehri daha iyi bir yere getirebilmek için çalışmaktan heyecan duyuyorum. Kulübe katılıp çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

NFL tarihinin en iyi oyun kurucularından biri olan Brady, kazandığı 7 Super Bowl'la bu alanda liderliği elinde bulunduruyor.