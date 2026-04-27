Tom Crabbe Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazandı!

27.04.2026 17:44:00
Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ikinci etabını ilk sırada tamamlayan isim oldu.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe kazandı.

İlk etabın da galibi olan Crabbe, son bölümü büyük mücadeleye sahne olan 152,8 kilometrelik yarışı 3 saat 35 dakika 32 saniyeyle birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Sente Sentjens 2'nciliği, Burgos Burpellet takımından Meksikalı Cesar Macias ise 3'üncülüğü elde etti.

Crabbe, genel ve sprint klasmanında liderliğini sürdürerek turkuaz ve yeşil mayoyu korudu.

ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski, ikinci etabın tırmanış klasmanını 2, "Türkiye güzellikleri" klasmanını 1. sırada tamamladı ve kırmızı ve beyaz mayoyu sırtında tuttu.

TUR 2026'NIN ÜÇÜNCÜ ETABI: MARMARİS-KIRAN

Yarışa, salı günü Marmaris ile Kıran arasında yapılacak 3. etapla devam edilecek.

Sporcular, zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Marmaris Atatürk Caddesi'nden başlayacak etap, Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından Kıran'da sona erecek.

Dar ve teknik yolların öne çıkacağı etapta bisikletçiler, hem parkurun zorluk derecesiyle hem de etap zaferi için birbirleriyle mücadele edecek.

İlgili Haberler

Bin 133 kilometrelik Türkiye Bisiklet Turu bugün İzmir Çeşme’den başlıyor: TUR’da pedallar dönüyor
Bin 133 kilometrelik Türkiye Bisiklet Turu bugün İzmir Çeşme’den başlıyor: TUR’da pedallar dönüyor Cumhuriyet’in medya sponsorluğunu üstlendiği TUR’da pedallar 61. kez dönüyor. 23 takım ve 27 ülkeden 161 sporcunun katıldığı yarış, Çeşme’den start alarak 3 Mayıs’ta Ankara’da sona erecek.
Konya'da bisiklet festivali için geri sayım başladı
Konya'da bisiklet festivali için geri sayım başladı Konya Ereğli Belediyesi 12, 13 ve 14 Haziran 2026 tarihlerinde gelenekselleşen 3. Bisiklet Festivali’ni düzenleyecek. Son başvuru tarihi 10 Mayıs 2026 olarak belirlendi.
61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nereden izlenir?
61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nereden izlenir? 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) için geri sayım sona erdi. Peki, 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nereden izlenir?