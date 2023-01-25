Tommy Paul, Avustralya Açık'ta bir ilki başardı

ABD'li tenisçi Tommy Paul, Avustralya Açık çeyrek finalinde vatandaşı Ben Shelton'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:16
Tommy Paul, Avustralya Açık'ta bir ilki başardı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde oynanan tek erkekler çeyrek final maçında dünya 35 numarası Tommy Paul ile klasmanın 89. sırasındaki Ben Shelton karşılaştı.

Tommy Paul

KARİYERİNDE BİR İLK

Paul, 3 saat 6 dakika süren mücadele sonunda vatandaşını 7-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan Paul'un rakibi, Andrey Rublev (5)-Novak Djokovic (4) eşleşmesinin galibi olacak.


Tommy Paul Ben Shelton Avustralya Açık

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