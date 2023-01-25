Tommy Paul, Avustralya Açık'ta bir ilki başardı
ABD'li tenisçi Tommy Paul, Avustralya Açık çeyrek finalinde vatandaşı Ben Shelton'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde oynanan tek erkekler çeyrek final maçında dünya 35 numarası Tommy Paul ile klasmanın 89. sırasındaki Ben Shelton karşılaştı.
Tommy Paul
KARİYERİNDE BİR İLK
Paul, 3 saat 6 dakika süren mücadele sonunda vatandaşını 7-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan Paul'un rakibi, Andrey Rublev (5)-Novak Djokovic (4) eşleşmesinin galibi olacak.
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