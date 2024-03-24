Toni Kroos geri döndü: Almanya, Fransa'yı rahat geçti!
Almanya, hazırlık maçında karşılaştığı Fransa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Liglere verilen milli arada oynanan hazırlık maçında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Almanya karşı karşıya geldi.
Olympique Lyon'un evi Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Almanya 2-0 kazanırken goller; maçın henüz 7. saniyesinde Florian Wirtz ve 49. dakikada Kai Havertz kaydetti.
KROOS 3 YIL ARANIN ARDINDAN MİLLİ TAKIMDA
Almanya'da 3 yılın ardından milli takıma dönen Toni Kroos, ilk 11 başladığı maçın 7. saniyesinde Florian Wirtz'in attığı golün asistini yaptı.
Almanya'nın ikinci golünü atan Kai Havertz ise Arsenal'daki yüksek formunu milli takımda da sürdürdü. Havertz, Arsenal'da çıktığı son 4 lig maçında 4 gol 2 asist ile oynuyordu.
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