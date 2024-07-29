Toni Kroos'tan Arda Güler övgü: 'Daha en başından bunu farketmiştik'
Kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu.
Kariyerini sona erdiren Toni Kroos kendi projesinin tanıtımında Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarfetti.
Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti.
Emekli Alman futbolcu açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor" dedi.
Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu farketmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz" sözlerini sarfetti.
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