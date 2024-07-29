Toni Kroos'tan Arda Güler övgü: 'Daha en başından bunu farketmiştik'

Kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:17
Toni Kroos'tan Arda Güler övgü: 'Daha en başından bunu farketmiştik'
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Kariyerini sona erdiren Toni Kroos kendi projesinin tanıtımında Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarfetti. 

Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti. 

Emekli Alman futbolcu açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor" dedi. 

Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu farketmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz" sözlerini sarfetti. 


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