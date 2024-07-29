Toni Kroos'tan Arda Güler övgü: 'Daha en başından bunu farketmiştik'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:17

Güncelleme: 29.07.2024 - 09:17

Kariyerini sona erdiren Toni Kroos kendi projesinin tanıtımında Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti.

Emekli Alman futbolcu açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor" dedi.

Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu farketmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz" sözlerini sarfetti.