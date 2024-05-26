Toni Kroos'tan Real Madrid'e veda!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. EURO 2024 sonrası futbola veda edeceğini açıklayan Alman yıldız Toni Kroos, son kez Santiago Bernabeu çimlerine çıktı.
İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında şampiyonluğunu daha önce ilan eden Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, evinde Manuel Pellegri'nin Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.
TONİ KROOS REAL MADRİD'E VEDA ETTİ
Santiago Bernabeu'da oynanan maçta gol sesi çıkmazken maçın Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, son kez Santiago Bernabeu'da sahaya çıktı. Alman oyunu son maçında sahanın en iyi oyuncusu seçildi
Yıldız oyuncu, yazın düzenlenecek EURO 2024 turnuvasının ardından futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı. Real Madrid tribünleri ve Kroos'un takım arkadaşları, yıldız oyuncuya görkemli bir veda töreni düzenledi ve Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıkmış oldu.
ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ
Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.
Real Madrid, LaLiga'yı 95 puanla ilk sırada tamamlarken, Real Betis, ligi 57 puanla 7. sırada tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı
- 'Katilin Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
- İBB Bağdat Caddesi'ni yeniliyor