Mbappe'den Real Madrid yanıtı!
PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe, Real Madrid için gelen soruya yanıt verdi.
Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe, Real Madrid için gelen soruyu yanıtladı.
İspanyol devi ile adı uzun süredir anılan yıldız futbolcu, "PSG'den ayrılıyorum, şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar" dedi.
PSG'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu 44 attı ve 10 asist yaptı.
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