Cumhuriyet Gazetesi Logo
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 2'de 2 yaptı!

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 2'de 2 yaptı!

7.09.2025 16:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 2'de 2 yaptı!

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında superpole yarışını kazanarak haftayı 2'de 2 ile tamamladı. Milli sporcu, üst üste 11. zaferini elde etti ve puanını 444'e yükseltti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının superpole yarışında da birinci olarak, Fransa'da "2'de 2" yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'nde WSBK'nin 9. ayağında 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda ele geçirdiği liderliği yarışın son anına kadar sürdürdü ve damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Böylece Toprak, bu hafta Fransa'da 2'de 2 yaptı ve üst üste 11. galibiyetini kazandı.

Fransa'da superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes de üçüncü bitirdi.

Türkiye adına WSBK'de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu isesuperpole yarışını 15. tamamladı.

Bu sonuçla genel klasmanda milli motosikletçi Toprak, puanını 444'e yükselterek şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34'e çıkardı.

Genel klasmanda Bulega, 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci, 252 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer aldı.

İlgili Konular: #fransa #Toprak Razgatlıoğlu #dünya superbike şampiyonası

İlgili Haberler

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu!
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu! Gelecek sezon Prima Pramac Yamaha takımı ile MotoGP'de sahne alacak milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı açıklandı.
Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. galibiyet!
Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. galibiyet! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağının ilk yarışını birinci sırada bitirdi.
Toprak Razgatlıoğlu yine ilki başardı
Toprak Razgatlıoğlu yine ilki başardı Red Bull, ülkemizi Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) temsil eden Toprak Razgatlıoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı özel bir kutu üretti.