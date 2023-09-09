Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da zafere uzandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 16:18
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da zafere uzandı
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Magny Course Pisti'nde yapılan ilk yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ilk sırada bitirerek podyuma çıktı.

Toprak'ın ardından ikinci sırayı İtalyan sporcu Michael Ruben Rinaldi, üçüncü ise Büyük Britanya'dan Jonathan Rea elde etti.

Genel klasmanda puanını 378'e yükselten ve sezonun 6. galibiyetini alan Toprak Razgatlıoğlu, 433 puanla birinci sırada bulunan İspanyol sporcu Alvaro Bautista'yı takibini sürürdü.

Milli sporcu yarın bu pistte ikinci yarışına çıkacak.


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Toprak Razgatlıoğlu dünya superbike şampiyonası fransa

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