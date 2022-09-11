Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki Superbike yarışında 11. oldu!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki Superbike yarışında 11. oldu. Bir diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Supersport yarışında kaza yaptı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının ilk yarışını 11. sırada bitirdi.
Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.
Mücadeleye 2. cepten başlayan Toprak, startta liderliğe yükseldi. Fakat 3. turda pist dışına çıkan Toprak, 23'üncülüğe kadar gerilediği yarışı 11. sırada tamamladı.
Aruba takımından Alvaro Bautista birinci, BMW'den Scott Redding 2'nci, Motocorsa'dan Axel Bassani ise 3'üncü oldu.
Pilotlar klasmanının 3. basamağındaki Toprak, puanını 265'e çıkardı. Şampiyona lideri Bautista'nın 323, ikinci sıradaki Jonathan Rea'in (Kawasaki takımı) ise 267 puanı bulunuyor.
Fransa etabının ikinci yarışı, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
BAHATTİN, SUPERSPORT YARIŞINDA KAZA YAPTI
Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Kawasaki Puccetti) ve Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta Reparto Corse) da piste çıktı.
Bitime 7 tur kala Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), frenleme hatası nedeniyle Bahattin'in motosikletine çarptı. Bahattin'in darbenin etkisiyle yerde kalması üzerine yarış bitirildi.
Lider durumdaki Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) mücadelenin galibi ilan edildi. Can ise 4. sırayı aldı.
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