Motosiklet yarışcısı Toprak Razgatlıoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir? O Ses Türkiye konuğu Toprak Razgatlıoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 tarihinde Antalya'da doğdu.

Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ın pist rekorunu kırarak Türkiye şampiyonu oldu. 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nı kazandı ve 2017'de Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

2021 Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazanarak, bunu başaran ilk Türk yarışçı oldu ve Jonathan Rea'nın altı yıllık hakimiyetine son verdi. 2024'te ve 2025'te de bu başarısını tekrarlayarak üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu.