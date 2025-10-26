Cumhuriyet Gazetesi Logo
Toprak Razgatlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı

Toprak Razgatlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı

26.10.2025 14:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Toprak Razgatlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) sezonu zirvede tamamlayarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya’da coşkuyla karşılandı. Alanya halkı ve motosiklet tutkunları, milli sporcuyu görkemli bir konvoyla karşıladı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nın 2025 sezonunu zirvede tamamlayarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya’ya döndü.

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Red Bull'un desteğiyle düzenlenen karşılama etkinliği, sporcunun doğup büyüdüğü şehirde coşkulu anlara sahne oldu.

Motosiklet konvoyuyla başlayan karşılamada yüzlerce motosiklet tutkunu, Dinek mevkiinden hareket ederek Razgatlıoğlu’nu karşıladı. Konvoy, Alanya İskele Meydanı’na kadar uzanarak şampiyona sevincini sokaklara taşıdı. Alanya halkı, Türk bayraklarıyla sporcuyu alkışlarla selamladı.

Red Bull sporcusu, Alanya’da şampiyonluk sevincini paylaşarak teşekkürlerini dile getirdi. Razgatlıoğlu, “Sizler benim için çok değerlisiniz. Şampiyon olduğumuzda hep ‘Biz birlikte başardık’ diyorum. Sizlerin bize olan sevgisi, bizi çok güçlendiriyor. Beni burada da yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zor bir sezon geçirdiğini belirten Toprak Razgatlıoğlu, “Son yarışımız da stresliydi. Ama bir şekilde şampiyonluğu ilan ettik. Artık MotoGP’de yarışacağım ve burada yarışan ilk Türk olacağım. Ülkemizi orada da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Organizasyonda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Toprak’ı tebrik etti.

Toprak daha sonra kendisini karşılamaya gelen sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2026’da MotoGP’ye geçmeden önce WSBK kariyerini zirvede tamamlayarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İlgili Konular: #Toprak Razgatlıoğlu #Alanya #dünya superbike şampiyonası

İlgili Haberler

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu oldu
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu oldu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2025 sezonunda Jerez Pisti’ndeki ikinci gün yarışını 3. sırada tamamlayarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. 2026’da MotoGP’ye geçmeden önce WSBK kariyerini zirvede tamamlayan milli sporcu, Türk motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Rakibinden Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket: Yarışı tamamlayamadı!
Rakibinden Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket: Yarışı tamamlayamadı! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) şampiyonluk için piste çıktığı yarışta skandal bir an yaşandı. Nicolo Bulega'nın sportmenlik dışı hareketiyle ciddi bir kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu, yarış dışı kaldı.
Toprak Razgatlıoğlu: 'WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de'
Toprak Razgatlıoğlu: 'WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de' Dünya Superbike Şampiyonası’nda kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2012’de “Red Bull Kanatlarımın Altında” projesiyle keşfedilen Razgatlıoğlu, Red Bull ile 10 yılı aşan yolculuğunda üç kez Dünya Superbike Şampiyonu unvanına sahip ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.