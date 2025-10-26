Toprak Razgatlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nın 2025 sezonunu zirvede tamamlayarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya’ya döndü.

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Red Bull'un desteğiyle düzenlenen karşılama etkinliği, sporcunun doğup büyüdüğü şehirde coşkulu anlara sahne oldu.

Motosiklet konvoyuyla başlayan karşılamada yüzlerce motosiklet tutkunu, Dinek mevkiinden hareket ederek Razgatlıoğlu’nu karşıladı. Konvoy, Alanya İskele Meydanı’na kadar uzanarak şampiyona sevincini sokaklara taşıdı. Alanya halkı, Türk bayraklarıyla sporcuyu alkışlarla selamladı.

Red Bull sporcusu, Alanya’da şampiyonluk sevincini paylaşarak teşekkürlerini dile getirdi. Razgatlıoğlu, “Sizler benim için çok değerlisiniz. Şampiyon olduğumuzda hep ‘Biz birlikte başardık’ diyorum. Sizlerin bize olan sevgisi, bizi çok güçlendiriyor. Beni burada da yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zor bir sezon geçirdiğini belirten Toprak Razgatlıoğlu, “Son yarışımız da stresliydi. Ama bir şekilde şampiyonluğu ilan ettik. Artık MotoGP’de yarışacağım ve burada yarışan ilk Türk olacağım. Ülkemizi orada da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Organizasyonda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Toprak’ı tebrik etti.

Toprak daha sonra kendisini karşılamaya gelen sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2026’da MotoGP’ye geçmeden önce WSBK kariyerini zirvede tamamlayarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.