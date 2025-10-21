Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 15:34:00
Toprak Razgatlıoğlu: 'WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de'

Dünya Superbike Şampiyonası’nda kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2012’de “Red Bull Kanatlarımın Altında” projesiyle keşfedilen Razgatlıoğlu, Red Bull ile 10 yılı aşan yolculuğunda üç kez Dünya Superbike Şampiyonu unvanına sahip ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) 2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu için Sakarya Akyazı’da bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti’nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar, efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda davetli ile basın mensubu katıldı. 

2021 ve 2024’ün ardından 2025’te de Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu, bu başarıya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olarak tarihe geçti. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla fark yaratan Red Bull sporcusu, kazandığı yarışlar ve podyumdaki istikrarıyla şampiyonluğu domine etti.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: “ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK BÜYÜK BİR GURUR”

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2012 yılında “Red Bull Kanatlarımın Altında” programıyla keşfedilmesinin ardından kısa sürede motor sporlarının en büyük yıldızlarından biri haline geldi. Basın toplantısında dünya şampiyonluğunun hikayesini anlatan Razgatlıoğlu, "Üçüncü kez dünya şampiyonu olmak büyük bir gurur. Superbike’a geçtiğimde işimize odaklandıktan sonra her şey bambaşka olmaya başladı. Her yarışa kendimi adadım ve asla çalışmaktan vazgeçmedim. Herkes beni izlerken motosikletin üstünde tek başınayım ama arkamda kocaman bir aile var. Kenan ağabeye, şampiyonluğa birlikte yürüdüğümüz BMW takımıma, ekibe, Red Bull aileme teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği de hep arkamdaydı, teşekkür ederim. Dünya şampiyonu oldum diyemiyorum çünkü bu hepimizin şampiyonluğu. Hepinizin desteğiyle bundan sonra da her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. 

Şampiyonluk serüvenini anlatan Red Bull sporcusu, şöyle konuştu:

“2021 yılında aldığım dünya şampiyonluğu en özel şampiyonluğumdu. Babamı kaybettikten sonra o şampiyonluğa ihtiyacım vardı çünkü babamın en büyük hayali bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. 2024 yılında Kenan ağabey ile inanılmaz bir hikaye çizdik. Hayalini bile kuramadığımız bir yol açtı bu bize. Daha da ilerisine, 2026’da MotoGP’ye geçiyorum ve orada da en iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim. WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de.”

“RED BULL AİLEME TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Red Bull ile 11 yılı aşkın birlikteliğinden bahseden Razgatlıoğlu, “Özellikle motorsporları yapan her gencin hayali bir gün Red Bull yazan kaskı takmaktır. Ben de 2014 yılında Red Bull sporcusu olduğumda benden mutlusu yoktu. Red Bull yazan kaskı ve şapkayı taktığımda artık profesyonel bir sporcuyum dedim kendime. 10 yılı aşkın bir süredir Red Bull ailesiyle beraber yürüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Zaferlerimde de, sakatlıklarımda da Red Bull ailem her zaman yanımdaydı. Özellikle Red Bull Türkiye aileme teşekkür ediyorum. Çok güzel bir aile olduk, seneye de beraberiz. Nice yıllar daha beraber devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Razgatlıoğlu, Red Bull kutularında fotoğrafının yer almasına dair de, “Bu kutunun üstünde olmak inanılmaz bir duygu. Hepimiz Red Bull içiyoruz ama ben üstünde fotoğrafım olan Red Bull Hero Can’e baktığımda kendime ‘İnanılmaz şeyler başarmışım ki bir Red Bull kutusunun üstündeyim’ diyorum. Komple bir koliyi aldım, saklıyorum” diye konuştu.

İlgili Konular: #Toprak Razgatlıoğlu #Red Bull #dünya superbike şampiyonası

