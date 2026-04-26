MotoGP 2026 sezonu 4. yarışında Toprak Razgatlıoğlu İspanya Circuito de Jerez pistine çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda yayınlanacak?

Toprak Razgatlıoğlu 2026 MotoGP yarışı 26 Nisan Pazar saat 15:00'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak ekrana gelecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU İLK CEZASINI ALDI!

FIM MotoGP Komiserler Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Takımlara iletilen Ceza Protokolleri uyarınca, bu olay MGP-CC3 tipi bir ihlal olarak değerlendirilmiştir: Bir kazaya sebep olmak veya geçiş sırasında kazaya neden olmak. Bir diğer sürücüyle temas sonucu, diğer sürücünün kaza yapmasına yol açmak. Sezon içindeki ilk ihlal olması nedeniyle uygun ceza uzun tur cezasıdır.” ifadelerine yer verildi.