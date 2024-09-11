Torino açıkladı: Emirhan İlkhan'dan kötü haber!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino, 20 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın sol ön çapraz bağında kopma olduğunu duyurdu.

Torino açıkladı: Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:09

Torino'da sakatlık yaşayan Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.

İtalyan ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun sol ön çapraz bağında kopma olduğunu açıkladı. Emirhan İlkhan'ın, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı kaydedildi.

4 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde sadece 4 maçta süre bulabildi.

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'tan Torino'ya transferinin ardından Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı.


Etiketler: #emirhan ilkhan #torino #sakatlık #serie a

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