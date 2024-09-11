Torino açıkladı: Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino, 20 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın sol ön çapraz bağında kopma olduğunu duyurdu.
Torino'da sakatlık yaşayan Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.
İtalyan ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun sol ön çapraz bağında kopma olduğunu açıkladı. Emirhan İlkhan'ın, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı kaydedildi.
4 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde sadece 4 maçta süre bulabildi.
Emirhan İlkhan, Beşiktaş'tan Torino'ya transferinin ardından Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı.
Etiketler: #emirhan ilkhan #torino #sakatlık #serie a
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