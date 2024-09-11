Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta genç futbolcu Semih Kılıçsoy, antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:18

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.

ANTRENMANDA YER ALDI

Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Genç oyuncunun Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.  


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