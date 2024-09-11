Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:18

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:18

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.

ANTRENMANDA YER ALDI

Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Genç oyuncunun Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.