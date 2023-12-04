Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino, İtalya Serie A'nın 14. haftasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:39
Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 14. hafta heyecanı sürüyor.

Ivan Juric yönetimindeki Torino, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

TORINO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

TORINO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Torino, İtalya Serie A'da deplasmanda Bologna'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Atalanta ise evinde Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu.


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