Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Torino, İtalya Serie A'nın 14. haftasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 14. hafta heyecanı sürüyor.
Ivan Juric yönetimindeki Torino, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
TORINO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
TORINO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Torino, İtalya Serie A'da deplasmanda Bologna'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Atalanta ise evinde Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu.
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