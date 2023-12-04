Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında sahasında Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:37
Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Rafael Benitez yönetimindeki Celta Vigo, sahasında Sergio'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

CELTA VİGO - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Abanca - Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CELTA VİGO - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Celta Vigo, ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Cadiz ise deplasmanda karşılaştığı Mallorca ile 1-1 berabere kalmıştı. 


Cadiz celta vigo la liga

İlgili Haberler

Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu tek golle geçti

Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu tek golle geçti
Celta Vigo'da Carlos Carvalhal dönemi sona erdi

Celta Vigo'da Carlos Carvalhal dönemi sona erdi
Real Madrid, Cadiz'i yıldızlarıyla geçti

Real Madrid, Cadiz'i yıldızlarıyla geçti

En Çok Okunan Haberler