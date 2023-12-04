Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Celta Vigo, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında sahasında Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Rafael Benitez yönetimindeki Celta Vigo, sahasında Sergio'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
CELTA VİGO - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Abanca - Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CELTA VİGO - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Celta Vigo, ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Cadiz ise deplasmanda karşılaştığı Mallorca ile 1-1 berabere kalmıştı.
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