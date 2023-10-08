Torino derbisinde gülen taraf Juventus!
Türk futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'da Juventus, derbi maçta konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında, Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Federico Gatti ve 57. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
KENAN YILDIZ FORMA GİYDİ
Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız maçın 86. dakikasında oyuna girdi.
Bu sonuçla Juventus, puanını 17'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü. Torino ise 9 puanda kaldı.
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