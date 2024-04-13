Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Torino derbisi TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:37
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

TORİNO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

TORİNO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 1-0 mağlup etmişti.

Torino ise Empoli deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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