Torino'dan, Emirhan İlkhan hamlesi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:15

Beşiktaş'tan daha önce Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Torino, bu kez Emirhan İlkhan için devreye girdi.

A Spor'un haberine göre, İtalyan ekibi, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalır maddesini ödeyip kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de yer alıyor. Torino, transferi gerçekleştirirse, bir sonraki satıştan Beşiktaş'a pay ödemek zorunda.

"BAŞKANIM NE DERSE O OLUR"

Öte yandan Fanatik'e konuşan Emirhan İlkhan, transfer için başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararının önemli olduğunu vurguladı. Emirhan, "Beşiktaş sayesinde buradayım. Başkanım ne derse o olur. Bunun aksine benim bir karar almam söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

ÖNDER KARAVELİ İLE ŞANS BULDU

Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon ilk kez Sergen Yalçın sonrası göreve gelen Önder Karaveli döneminde Beşiktaş'ta forma şansı buldu.

Geçen sezon toplamda 12 maçta sahaya çıkan 18 yaşındaki futbolcu bir kez fileleri havalandırdı.