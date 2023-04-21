Toronto Raptors'ta Nick Nurse dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Toronto Raptors'ta ABD'li koç Nick Nurse'ün görevine son verildi.
Toronto Raptors'ın başantrenör Nick Nurse ile yolları ayırdığı bildirildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Raptors'ın koç Nurse'ün işine son verdiğini duyurdu.
Son on yılını Raptors organizasyonunun bir üyesi olarak geçiren Nurse, ilk olarak Dwane Casey altında koç yardımcısı olarak görev yapmış ve 2018'de Casey'nin işine son verildiğinde, başantrenörlüğe terfi etmişti.
Nick Nurse
SÖZLEŞMESİ YIL SONRA BİTECEKTİ
55 yaşındaki koç, Raptors ile beş yıllık başantrenörlük sürecinde 227-163'lük bir seri yakalamasının yanı sıra, 2019'da takımı tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna taşımıştı. Nurse, bir sene sonra Yılın Koçu ödülünü kazanma başarısını da göstermişti.
Wojnarowski, 2019-20 sezonunun ardından Raptors ile çok yıllı bir sözleşme uzatması imzalamış olan Nurse'ün kontratının bitimine 1 yılı kaldığını ve 8 milyon dolar civarında bir maaş alacağı olduğunu belirtti.
Boston Celtics'in eski koçu Ime Udoka'nın, Nurse'ün yerini alabilecek en ciddi adaylardan biri olduğu da söylentiler arasında.
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