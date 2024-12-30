Icardi ve Torreira devreye girdi: Galatasaray'da sürpriz Skriniar gelişmesi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile adı anılan Milan Skriniar'ın sarı-kırmızılı ekibe transferi için ikna edildiği iddia edildi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Skriniar'ın eski takım arkadaşları Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Slovak oyuncu ile transfer için temasa geçti.
SKRINIAR'I İKNA ETTİLER
Icardi ve Torreira'nın yaptıkları görüşmede, Skriniar'ı transfer için ikna ettikleri belirtildi.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Skriniar'nın Galatasaray'a altı aylık kiralık olarak imza atacağı ve 29 yaşındaki oyuncunun tüm masraflarının Galatasaray tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Skriniar'ın sezonun ikinci yarısında Galatasaray'dan 5 milyon Euro ücret kazanması bekleniyor.
Paris Saint-Germain'de bu sezon gözden düşen Milan Skriniar, sadece 5 maçta sahaya çıktı.
Etiketler: #milan skriniar #galatasaray #Lucas Torreira #mauro icardi
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