Tottenham 2-0'dan geri döndü: Kendi evinde puanı kurtardı!
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bournemouth, 42. dakikada Marcus Tavernier ve 65. dakikada Evanilson'un attığı gollerle Tottenham deplasmanında 2-0'ı buldu.
2-0'LIK SKORDAN GERİ DÖNDÜ
Tottenham, 67. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'un attığı gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Tottenham 34, Bournemouth 44 puana yükseldi.
Tottenham, ligin bir sonraki haftasında Fulham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #tottenham #Bournemouth #İngiltere Premier Lig
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