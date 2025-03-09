Tottenham 2-0'dan geri döndü: Kendi evinde puanı kurtardı!

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

Tottenham 2-0'dan geri döndü: Kendi evinde puanı kurtardı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 19:09

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bournemouth, 42. dakikada Marcus Tavernier ve 65. dakikada Evanilson'un attığı gollerle Tottenham deplasmanında 2-0'ı buldu.

2-0'LIK SKORDAN GERİ DÖNDÜ

Tottenham, 67. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'un attığı gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Tottenham 34, Bournemouth 44 puana yükseldi.

Tottenham, ligin bir sonraki haftasında Fulham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #tottenham #Bournemouth #İngiltere Premier Lig

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