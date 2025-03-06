AZ Alkmaar Tottenham'ı devirdi: Avantajı kaptı!
AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar, Tottenham'ı konuk etti.
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
TEK GOL YETTİ
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Lucas Bergvall, kendi kalesine kaydetti.
Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.
Etiketler: #AZ Alkmaar #tottenham #uefa avrupa ligi
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