AZ Alkmaar Tottenham'ı devirdi: Avantajı kaptı!

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

AZ Alkmaar Tottenham'ı devirdi: Avantajı kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:43

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar, Tottenham'ı konuk etti. 

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

TEK GOL YETTİ 

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Lucas Bergvall, kendi kalesine kaydetti.

Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak. 


Etiketler: #AZ Alkmaar #tottenham #uefa avrupa ligi

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