Tottenham, tek golle avantajı aldı!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:28

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:28

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Lucas Bergvall attı.

TOTTENHAM'DA SAKATLIK

Tottenham'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rodrigo Bentancur, 11. dakikada topa doğru koşarken bir anda yere yığıldı. Uruguaylı orta sahaya yaklaşık 10 dakika yerde müdahale edildi. Tottenham'da Bentancur yerine Brennan Johnson oyuna dahil oldu. Tottenham, daha sonra Bentancur için yaptığı açıklamada Uruguaylı oyuncunun bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Tottenham, Liverpool maçındaki galibiyetle birlikte dört maçında kazandı.

İki takım arasında Lig Kupası yarı final turunun rövanş karşılaşması 6 Şubat'ta Anfield'da oynanacak.

Tottenham, Premier Lig'de 15 Ocak'ta Arsenal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Liverpool, Premier Lig'de 14 Ocak'ta Nottingham Forest deplasmanına gidecek.