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Tottenham, Andrew Robertson transferini resmen açıkladı

Tottenham, Andrew Robertson transferini resmen açıkladı

5.06.2026 15:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tottenham, Andrew Robertson transferini resmen açıkladı

Tottenham, Liverpool'dan ayrılan Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig'de geride kalan sezonda son haftalarda kümede kalmayı başaran Tottenham, transfere önemli bir giriş yaptı.

Tottenham, Liverpool'dan ayrılan 32 yaşındaki sol bek Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İskoç sol bek, geride kalan sezonda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Liverpool'dan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Robertson, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.

LIVERPOOL PERFORMANSI

2017'den 2026'ya kadar Liverpool'da forma giyen deneyimli oyuncu, İngiliz ekibinde 378 maçta 14 gol attı ve 69 asist yaptı.

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