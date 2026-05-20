Tottenham'ı reddettiği iddia edilmişti: Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip

2022-23 sezonu başında Galatasaray'a imza atan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde ederek Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Antonio Conte ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli, eski teknik direktörü Maurizio Sarri'yi getirmek üzere. Deneyimli teknik direktörünü kaybedecek olan Lazio'nun ise gözünü Okan Buruk'a diktiği iddia edildi.

TuttoMercato'da yer alan habere göre; Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, teknik direktör adayları listesinin ilk sırasına Okan Buruk'u yazdı.

UZUN SÜREDİR TAKİPTELER

Galatasaray ile 4 sezon üst üste şampiyon olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Okan Buruk'u uzun süredir takip ettiği ve Sarri sonrası ilk aday olarak Okan Buruk'u belirlediği vurgulandı.

TOTTENHAM'I REDDETTİ, AL-ITTIHAD İLGİLENİYOR

Haberin detayında, Okan Buruk'un Roberto de Zerbi'den önce Tottenham'ı reddettiği belirtilirken, ayrıca Al-Ittihad'ın da Okan Buruk'a teklif yapacağının altı çizildi.

OKAN BURUK OLMAZSA DİĞER ADAYLAR

Lazio'nun Okan Buruk dışında Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino isimlerini de düşündüğü yazıldı.