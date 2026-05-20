Chelsea kazandı, Tottenham’ın ligde kalma ümitleri son haftaya kaldı!

Chelsea'nin Tottenham karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle birlikte Premier Lig'de son hafta ihtimalleri arttı.

Stamford Bridge'de her iki yarıda Enzo Fernandes ve Andrey Santos'un attığı goller, Roberto De Zerbi'nin öğrencilerini mağlubiyete götürdü; Richarlison'un golü umutlandırsa da Tottenham'a yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligde kalmayı garantilemek için sezonun son haftasında evinde Everton'ı yenmek zorunda. Tottenham şu anda, evinde Leeds'i ağırlayacak olan West Ham'ın sadece iki puan önünde bulunuyor.