Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Kuzey Londra derbisi TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 5-0 mağlup etmişti.
Tottenham ise Newcastle United deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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