Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Kuzey Londra derbisi TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:51
Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 5-0 mağlup etmişti.

Tottenham ise Newcastle United deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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