Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:16
Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 3-1 mağlup etmişti.


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