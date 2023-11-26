Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 3-1 mağlup etmişti.
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