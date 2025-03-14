Tottenham, AZ Alkmaar'ı eli boş gönderdi: Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktı!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 01:03

Güncelleme: 14.03.2025 - 01:03

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 3-1'lik skorla kazandı.

Tottenham, 26. dakikada Wilson Odobert'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

James Maddison, 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Peer Koopmeniers, 63. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Wilson Odobert, 74. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Tottenham, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı. AZ Alkmaar ise turnuvaya veda etti.

Tottenham'ın çeyrek finaldeki rakibi Eintracht Frankfurt oldu.