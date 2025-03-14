Tottenham, AZ Alkmaar'ı eli boş gönderdi: Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktı!
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı AZ Alkmaar'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 3-1'lik skorla kazandı.
Tottenham, 26. dakikada Wilson Odobert'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
James Maddison, 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Peer Koopmeniers, 63. dakikada skoru 2-1'e getirdi.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Wilson Odobert, 74. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı.
İlk maçı 1-0 kaybeden Tottenham, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı. AZ Alkmaar ise turnuvaya veda etti.
Tottenham'ın çeyrek finaldeki rakibi Eintracht Frankfurt oldu.
Etiketler: #Tottenham Hotspur #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi
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