Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:20
Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? 

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 3-0 mağlup etmişti.


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