Tottenham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 3-0 mağlup etmişti.
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