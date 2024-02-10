Tottenham - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:31
Tottenham - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - BRİGHTON  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta Everton deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etmişti. 


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