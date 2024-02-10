Tottenham - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta Everton deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etmişti.
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