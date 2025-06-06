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Tottenham'dan Ange Postecoglou kararı: Resmen açıklandı!

Tottenham'dan Ange Postecoglou kararı: Resmen açıklandı!

6.06.2025 19:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Tottenham'dan Ange Postecoglou kararı: Resmen açıklandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör ayrılığı duyuruldu. Londra ekibi, Ange Postecoglou'na veda etti.

Yapılan açıklamada Postecoglou'na teşekkür edilirken deneyimli çalıştırıcının kulübü Avrupa şampiyonu yapan üçüncü teknik direktör olduğuna da vurgu yapıldı.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI

2023 yazından bu yana Tottenham'ı çalıştıran Avustralyalı teknik direktörün İngiliz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Postecoglou yönetiminde Premier Lig'de geride kalan sezonu sezonu küme düşme hattının bir basamak üzerinde 17. sırada tamamlayan Tottenham, Avrupa Ligi'nde ise finalde Manchester United'ı yenerek kupanın sahibi oldu. Londra ekibi bu zaferle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Ayrıca 17 yıl hiçbir kupayı kazanamayan İngiliz ekibinin bu hasreti de dinmişti.

Tottenham 2023-24 sezonunda ise 59 yaşındaki çalıştırıcının önderliğinde ligi beşinci sırada tamamlamıştı.

İlgili Konular: #premier lig #tottenham #Ange Postecoglou

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