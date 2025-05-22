Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Tottenham!

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Tottenham!

22.05.2025 00:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Tottenham!

Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonun şampiyonunun belirleneceği maçta karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Tottenham, Manchester United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanan final maçında iki İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi.  Tottenham maçı 42. dakikada Brennan Johnson'ın attığı golle 1-0 kazandı. Tottenham UEFA Avrupa Ligi'nde 3. kez kupaya uzanmış oldu. 

Manchester United ise 3. finalinde 2. kez kaybetti. 

TOTTENHAM'IN 3. ZAFERİ 

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

MANCHESTER UNITED AVRUPA'DA YOK

Tottenham mücadeleyi kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini de aldı. Ligde çok kötü sezon geçiren iki takımdan Manchester United ise gelecek sezon için Avrupa şansını kaçırdı. 

Tottenham 2008'den sonra ilk kupasını kazanırken; Avrupa'da ise 1984'ten sonra şampiyonluğa ulaşmış oldu. 


İlgili Konular: #manchester united #uefa avrupa ligi #Tottenham Hotspur

İlgili Haberler

Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı!
Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı! Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i 2-0 mağlup etti.
FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı
FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulübe ek bir transfer dönemi açıldığını duyurdu.
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı.
TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi
TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan olaylardan dolayı 120 biln lira para cezası verdi.