UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Tottenham!

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanan final maçında iki İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi. Tottenham maçı 42. dakikada Brennan Johnson'ın attığı golle 1-0 kazandı. Tottenham UEFA Avrupa Ligi'nde 3. kez kupaya uzanmış oldu.

Manchester United ise 3. finalinde 2. kez kaybetti.

TOTTENHAM'IN 3. ZAFERİ

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

MANCHESTER UNITED AVRUPA'DA YOK

Tottenham mücadeleyi kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini de aldı. Ligde çok kötü sezon geçiren iki takımdan Manchester United ise gelecek sezon için Avrupa şansını kaçırdı.

Tottenham 2008'den sonra ilk kupasını kazanırken; Avrupa'da ise 1984'ten sonra şampiyonluğa ulaşmış oldu.



