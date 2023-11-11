Tottenham deplasmanda '90 artı'da yıkıldı
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Wolves, 90. dakikasına geride girdiği maçta Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Tottenham deplasmanda konuk olduğu Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu.
Tottenham, 3. dakikada Brennan Johnson ile öne geçti.
Wolverhampton, 90+1. dakikada Pablo Sarabia ve 90+7. dakikada Mario Lemina geri dönüş yaptı ve 3 puana uzandı.
İlk 10 maçında yenilmeyen Tottenham, üst üste ikinci kez yenilerek 26 puanda kaldı. Wolverhampton ise 15 puana yükseldi.
Tottenham bir sonraki karşılaşmasında sahasında Aston Villa'yı konuk ederken, Wolverhampton deplasmanda Fulham'a konuk olacak.
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