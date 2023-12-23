Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - EVERTON MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.
Everton ise deplasmanda karşılaştığı Burnley maçında 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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