Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:37
Tottenham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - EVERTON MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. 

Everton ise deplasmanda karşılaştığı Burnley maçında 2-0'lık galibiyet  ile ayrılmıştı.


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