Tottenham'dan durdurulamayan çöküş!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, West Ham karşılaşmasında aldığı mağlubiyetle kazanamama serisini 5 maça çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 07:39
Tottenham'dan durdurulamayan çöküş!
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Premier Lig'in 15. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile David Moyes'in ekibi West Ham karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham 2-1 kazanırken goller 52. dakikada Jarrod Bowen ve 74. dakikada James Ward-Prowse'den geldi.

Tottenham'ın tek golünü ise 11. dakikada Cristian Romero kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham puanını 24'e yükseltti.

Tottenham önceki haftalarda, Chelsea, Wolverhampton ve Aston Villa'ya karşı mağlubiyet almıştı. Manchester City karşılaşmasında ise berabere kalmıştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham evinde Newcastle United'ı konuk ederken, West Ham deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.


Tottenham Hotspur west ham united İngiltere Premier Lig

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