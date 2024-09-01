Galatasaray'ın rakibi Tottenham deplasmanda kayıp!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 18:06

Güncelleme: 01.09.2024 - 18:06

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle United'a konuk oldu.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

Newcastle United'ın golleri 7. dakikada Harvey Barnes ve 78. dakikada Alexander Isak'tan geldi. Tottenham'ın golünü ise 56. dakikada Dan Burn kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 7 puana ulaştı. Tottenham ise 4 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham ise Arsenal'i ağırlayacak.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiliz temsilcisi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü 20:45'te temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde:

25 Eylül l Galatasaray - PAOK

3 Ekim l RFS - Galatasaray

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak l Ajax - Galatasaray