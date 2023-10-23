Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:18
Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta Luton Town deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Fulham ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 3-1 mağlup etmişti.


tottenham fulham canlı Canlı yayın İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Tottenham, 90+6'da Liverpool'u yıktı

Tottenham, 90+6'da Liverpool'u yıktı
Tottenham, Luton Town'ı 1-0 mağlup etti

Tottenham, Luton Town'ı 1-0 mağlup etti
Tottenham, 16 yaşındaki Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı

Tottenham, 16 yaşındaki Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı

En Çok Okunan Haberler