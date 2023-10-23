Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta Luton Town deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Fulham ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 3-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- ‘İlk kez bu denli…’
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- Ortadoğu'da kapsamlı konuşlanma!
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- MHP'li kaynaklar Cumhuriyet'e açıkladı
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!
- MHP'den 'Bahçeli' açıklaması geldi
- O hissede büyük vurgun işte böyle yapılmış...