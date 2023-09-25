Tottenham, 16 yaşındaki Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı

Tottenham, Hajduk Split forması giyen 16 yaşındaki Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı. Vuskovic, 2025 yılında Tottenham'a katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:59
Tottenham, 16 yaşındaki Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, genç oyuncu Vuskovic'i kadrosuna kattı. 

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Hajduk Split forması giyen 16 yaşındaki Hırvat stoper Luka Vuskovic ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Vuskovic'in 2025 yılında takıma katılacağı açıklanırken, genç oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Oyuncu için Hajduk Split'e ödenecek bonservis bedeli için ise açıklama yapılmadı.


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