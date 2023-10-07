Tottenham, Luton Town'ı 1-0 mağlup etti

Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta Luton Town'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliği yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:38
Tottenham, Luton Town'ı 1-0 mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, Luton Town deplasmanına konuk oldu. Kenilworth Road Stadyumu'ndaki maçı Tottenham 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven attı.

Tottenham'da Yves Bissouma, 45. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Tottenham, 8 hafta sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Luton Town, 4 puanda kaldı.

Tottenham, milli aradan sonra sahasında Fulham'ı konuk edecek. Luton Town, Nottingham Forest deplasmanına kounk olacak.


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