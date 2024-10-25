Tottenham, Galatasaray maçı öncesi tek golle kazandı

Tottenham, AZ Alkmaar'ı Richarlison'un penaltı golüyle mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptı.

Tottenham, Galatasaray maçı öncesi tek golle kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:10

UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Tottenham ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspurs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

0-0 biten ilk yarının ardından Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Richarlison kaydetti.

AZ Alkmaar'da David Moller Wolfe, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Tottenham, bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. AZ Alkmaar ise 3 puanda kaldı.

Tottenham, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. AZ Alkmaar ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Tottenham Hotspur #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi

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