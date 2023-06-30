Beşiktaş'a Bursaspor'dan takviye!

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş, önceki sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen ABD'li oyuncu Derek Needham'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:26
Beşiktaş'a Bursaspor'dan takviye!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre,önceki sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen Needham, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

1990 doğumlu, 1,80 metre boyundaki Needham, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.


Derek Needham beşiktaş transfer Frutti Extra Bursaspor

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