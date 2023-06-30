Beşiktaş'a Bursaspor'dan takviye!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:26

Güncelleme: 30.06.2023 - 09:26

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre,önceki sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen Needham, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

1990 doğumlu, 1,80 metre boyundaki Needham, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.